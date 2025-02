Jens Stoltenberg: – Det er ei ære

– Etter ei grundig vurdering bestemde eg meg for å seie ja til statsminister Støres førespurnad om å bli finansminister i Noreg, seier han vidare.

– Vi er stolte over at den kommande leiaren vår igjen har vorte spurd om å tene landet sitt, skriv president for MSC-rådet, Wolfgang Ischinger, i ei pressemelding som NTB har fått.

Stoltenberg vil komme tilbake til MSC når han er ute av offentleg teneste, heiter det i pressemeldinga.

