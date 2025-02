Minst 10 millionar egg tilbakekalla på grunn av forgiftingsfare

Desse kan ha hamna i pakkar med andre egg, slik at i alt 670 tonn egg no er kalla tilbake.

– Vi har førebels ikkje det fullstendige biletet på kva denne situasjonen betyr for tilgang på ferske egg i marknaden. For vår del er det 6 produsentar av totalt 380 som har fått dette feilproduserte fôret, seier pressesjef John Trygve Tollefsen i Nortura til NTB.

Tilrådd inntak av vitamin D for vaksne og barn over 10 år er 20 mikrogram, og 10 mikrogram for barn under 10 år. Kroppen toler opptil 50–100 mikrogram dagleg. Det er grunn til å tru at kvart av egga som no blir kalla tilbake, kan ha inneheldt 300 mikrogram.

Blir truleg avliva

Felleskjøpet fekk i januar varsel om at enkelte slaktegris- og eggprodusentar i Trøndelag opplevde at besetningane deira oppførte seg unormalt. Symptoma kom av det høge nivået vitamin D i fôret.

– Det er observert sett ned eller avslutta matlyst, auka drikkelyst, medtekne dyr, beinbrot, auka urinering og nyresvikt, auka dødelegheit hos fjørfe og haltheit hos gris, seier administrerande direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Mattilsynet og Nortura understrekar at det viktigaste for dei no er dyrevelferd og mattryggleik.

– Kva skjer med dyra som er ramma?

– Det er veterinærar ute i alle flokkane som vurderer dette i samråd med eggbøndene. Det sannsynlege utfallet er avliving av heile flokken av omsyn til dyrevelferd, seier Tollefsen hos Nortura.

Han kan ikkje anslå kor mange verpehøns det er snakk om.

Det er ikkje levert produkt av svin frå dei ramma bestandane.

14 produsentar ramma

Den siste informasjonen Mattilsynet har fått, viser at åtte fjørfehald og seks svinehald er ramma.

– Vi jobbar med å følgje opp dei involverte aktørane og dei ramma dyrehalda. Mellom anna for å få betre oversikt over korleis situasjonen har vore i kvart enkelt dyrehald, korleis han har vorte handtert, og kva som har skjedd med dyra, seier Godal.

Dyrehaldarar skal også varsle personar som har kjøpt egg direkte frå garden eller på andre måtar, om at egga ikkje skal etast.

– Det viktigaste no er at dei som har nokre av dei aktuelle egga i kjøleskapet, ikkje et desse. Dei som har ete mykje egg og har symptom på vitamin D-forgifting, bør kontakte lege, seier Godal.

Det dreier seg om svært mange ulike pakningar med egg. Den fullstendige oversikta ligg hos distributørane Nortura og Coop.

(NPK)