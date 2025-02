Reiselivsdirektøren: Skrot turistskatten og senk alkoholavgifta

Reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold krev at regjeringa trekker turistskatten og går attende til teiknebordet. Samtidig meiner ho det er på høg tid å senke alkoholavgifta for å redde næringa.

– Det har kome inn nesten 400 høyringssvar om turistskatt frå både reiselivsbedrifter, kommunar og fylkeskommunar og andre verksemder. Det viser at dette er ei sak som engasjerer i heile landet. No forventar eg at regjeringa lyttar til innspela og tek seg tid til å utforme eit lovforslag som treff betre, seier reiselivsdirektør Krohn Devold til Nynorsk pressekontor.

Ho meiner regjeringa må gå tilbake til teiknebrettet:

– Forslaget til turistskatt er eit gedigent brot på lovnadene frå regjeringa. No må dei erkjenne at dei har bomma, trekkje heile forslaget og lage eit nytt i samarbeid med næringa.

Stor bekymring

NHO Reiselivs eigen medlemsundersøking for januar syner stor bekymring for den foreslåtte turistskatten. Av 251 bedrifter er 84 prosent kritiske til forslaget, og over halvparten av desse er direkte negative. 30 prosent er positive til såkalla besøksbidrag, men usamde i at ein berre skal leggje skatt på overnatting. Heile 92 prosent av hotella og 91 prosent av campingbedriftene svarer at dei er negative til forslaget eller at dei er usamde i innretninga.

Kristin Krohn Devold meiner det finst mange løysingar for fellesgodefinansiering som er betre eigna for å skape eit berekraftig reiseliv enn turistskatt på overnatting:

– Det trengst løysingar som treff dei som forbrukar mest og legg igjen minst. Regulering av villcamping og skattlegging av dagsbesøkjande og cruise kan til dømes bidra til å redusere presset på natur og lokalsamfunn.

– Fjern avgifta!

I den same NHO-undersøkinga oppgir sju av ti medlemsbedrifter at dei har betre eller uendra bookingnivå for vintersesongen. 32 prosent har betre tal enn i fjor, medan 23 prosent har dårlegare booking enn fjoråret.

45 prosent av medlemsbedriftene fortel også at gjestene legg igjen mindre pengar no enn dei gjorde i 2023. I serveringsbransjen fortel 54 prosent av verksemdene om det same.

Gjestene sparer først og fremst på inn på alkohol (72 prosent) og på dessert og kaffi (52 prosent). I tillegg svarar 16 prosent at gjestene bruker mindre pengar på kulturelle innslag og opplevingar.

Kristin Krohn Devold seier auka kostnader som følgje av pris- og lønnsvekst og redusert kjøpekraft hjå gjestene i sum har råka bransjen hardt:

– Sal av alkohol er viktig, fordi det er her bedriftene hentar inn mykje av overskotet sitt. Norske serveringsstader hadde ein driftsmargin på 2,7 prosent i 2023, så dei har langt lågare marginar enn næringslivet elles.

Ho peiker samstundes på at dei norske alkoholavgiftene er blant dei høgaste i verda og har vakse i takt med inflasjonen.

– Dei høge avgiftene gjer det stadig vanskelegare for serveringsstader å konkurrere mot grensehandel, taxfreesal og heimeforbruk. Vi meiner difor det er på høg tid å redusere alkoholavgifta. Serveringsstadene er viktige for å skape liv og lys i by og bygd.

(©NPK)