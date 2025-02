Etter planen skulle stortingsrepresentantane votere den tysdagen, men behandlinga vart utsett til torsdag, melder NRK.

Miljøaktivistar demonstrerte framfor Stortinget tysdag for å kjempe mot å opne vassdraga. I dag har Noreg 390 verna vassdrag.

Eit breitt fleirtal beståande av Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet, Framstegspartiet har varsla at dei kjem til å stemme for ei slik opning. I utgangspunktet var også KrF for, men partiet har no snudd.

(©NPK)