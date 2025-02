Vipps er Noregs sterkaste merkevare for femte året på rad

Vipps held stand som Noregs sterkaste merkevare, følgt av Finn.no og NRK i YouGov Brandindex-målinga.

For femte året på rad er Vipps kåra til Noregs sterkaste merkevare i målinga YouGov Brandindex, skriv Kampanje.

– Vi er like glade kvar gong vi vinn denne målinga. For at vi skal bli vurderte og valde, så må vi ha ei god og sterk merkevare, seier merkevaresjef Lars Istre i Vipps.

Betalingsappene MobilePay i Danmark og Swish i Sverige gjer det også godt i målingane i landa sine.

Målinga vurderer merkevarer på seks område: kvalitet, generelt inntrykk, verdi for pengane, tilråding, omdømme og kundetilfredsheit. Vipps har god margin frå førsteplassen til neste på lista.

Finn.no går forbi NRK til andreplass. Nye merkevarer inn på topp 10-lista er Norwegian, BankID og Rema 1000. Ut av lista forsvinn Samsung, Gilde og Visa.

