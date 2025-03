Nordea ventar færre rentekutt

– Om arbeidsløysa fell, forsvinn heile grunnen for å kutte i styringsrenta, skriv Nordea i ei vurdering av Noregs Banks rentebane.

I analysen

skriv banken også at dei ventar ein høgare kjerneinflasjon enn Noregs Bank trudde i februar.

– Dette blir lagt til andre faktorar som peikar mot ei klar oppjustering av Noregs Banks rentebane i mars.

Analytikarane til banken, Kjetil Olsen og Sara Midtgaard, skriv at «den enkle delen» av prisvekstfallet no er overstått, og at ein no er i ein fase med framleis høg lønnsvekst og auka etterspurnad frå hushalda.

Dermed vil det ta lengre tid å senke prisveksten ned mot inflasjonsmålet på 2 prosent.

Noregs Bank har indikert at det kjem tre rentekutt både i år og neste år, mellom anna på grunn av frykt for auka arbeidsløyse.

– Derfor er dei siste arbeidsløysetala, som viser eit fall i talet på arbeidsledige dei siste tre månadene, svært viktige for renteutsiktene. Om arbeidsløysa no fell igjen, forsvinn heile grunnen for å kutte i styringsrenta.

