Redd Barna seier opp tusenvis og kuttar program i 40 land

2300 må gå og ei rekke landskontor leggjast ned av Redd Barna. Organisasjonen har fått beskjed frå USA om at alle avtalar må avsluttast omgåande.

Redd Barnas landskontor i Sri Lanka, Polen, Brasil, Georgia and Liberia blir stengt, og i første omgang mistar over 2300 tilsette jobbane sine, skriv dei i ei pressemelding.

Ifølgje organisasjonen blir opptil 12 millionar barn og familiar ramma av den amerikanske bistandsfrysen. Organisasjonen seier han må leggje ned program i 40 land.

– Vi frykta det verste, og no skjer det. USA har kutta all bistand – også dei livreddande programma vi trudde var beskytta. Vi kjempar for å finne løysingar, men kutta er så massive at vi ikkje kan kompensere for dei, seier generalsekretær Henriette Westhrin i Redd Barna i Noreg.

– Eit svik

– Dette er ein humanitær katastrofe i realtid, og eit svik av historiske dimensjonar, seier ho.

Kutta får ifølgje Redd Barna umiddelbare konsekvensar for barn.

– Kutta i USAs bistand betyr at barn som var på veg til å få sitt einaste måltid for dagen, no blir ståande svoltne. Det betyr at vaksinar som kunne ha redda liv, held fram på lager. Det betyr at håpet om utdanning forsvinn for barn som allereie lever i kriser, seier Westhrin.

Ho viser til at dette skjer samtidig med at stadig fleire regjeringar kuttar i bistanden, mellom anna den britiske regjeringa.

Nødhjelp fast på lager

Bistandsfrysen har ifølgje organisasjonen allereie gjort at over 17 millionar einingar med nødhjelp er stranda på lager, på lastebilar og hos leverandørar. Det gjeld mellom anna hjelp til område der det allereie er erklært svoltkatastrofe.

– Det er sjokkerande at avgjerdstakarane ikkje tek inn over seg dei enorme konsekvensane dette får. Barn døyr av svolt medan mat står og rotnar på lager eit steinkast unna. Det er heilt meiningslaust, seier Westhrin.

Ho appellerer til norske styresmakter og politikarar.

– Når andre land sviktar er det avgjerande at Noreg – som den humanitære stormakta vi er – aukar innsatsen sin både politisk og finansielt. Vi forstår at Noreg ikkje kan fylle heile det tomrommet USA etterlèt seg, men no er det viktig å vise initiativ og gå føre med eit godt eksempel, seier Westhrin.

Tidlegare sette Norsk Folkehjelp amerikanskstøtta mine- og eksplosivrydding på vent i tolv land. Dei måtte seie opp 1700 tilsette på grunn av USAs stans av bistandsmidlar. Ifølgje FNs barnefond Unicef er fleire millionar barn allereie påverka av dei enorme kutta i bistand.