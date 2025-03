Regjeringa vil heve aldersgrensa til 72 år i arbeidslivet i staten

Regjeringa la fredag fram forslag om å heve aldersgrensa i staten frå 70 til 72 år.

– Mange vil jobbe etter 70 år, men blir hindra av dagens reglar. Mange seniorar har verdifull erfaring og kompetanse og meir å bidra med i arbeidslivet etter fylte 70 år, seier statsråd Tonje Brenna (Ap) til Aftenposten.

I tillegg vil dei fjerne tilgangen til å ha lågare aldersgrense i bedrifter og kommunar.

Med dette forslaget blir det same reglar i stat, kommune og bedrifter. I dag har kommunar og bedrifter tilgang til å fastsetje eigne interne aldersgrenser under 72 år.

I praksis har det betydd at mange bedrifter og kommunar har hatt ei aldersgrense på 70 år. Samtidig seier lova at denne grensa må gjelde likt for alle. Det betyr at arbeidsgivarar må seie opp tilsette som vil halde fram med å jobbe – sjølv om dei både er dyktige og nødvendige for drifta.