Utval foreslår nasjonal strategi for å redusere sjukefråvær blant kvinner

Stress, vald og trakassering er ein vanleg risiko i kvinnedominerte yrke, ifølgje eit utval som foreslår nasjonal strategi for å betre arbeidshelsa til kvinner.

– Helseproblem blant kvinner kjem ofte av måten arbeidet er organisert på i kvinnedominerte yrke og bransjar, slår utvalet fast.

Dei har sett på arbeidshelsa til kvinner og foreslår tiltak som kan betre kvinnehelsa i arbeidslivet og redusere sjukefråvær og fråfall.

Fysiske belastningar, psykososialt stress og eksponering for vald og trakassering er vanlege risikofaktorar, og det er behov for målretta tiltak som kan forbetre arbeidsmiljøet, ifølgje utvalet.

Tysdag leverte dei rapporten sin til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Kostar samfunnet 59 milliardar

– Det er ekstremt verdifullt at norske kvinner deltek meir i arbeidslivet enn dei gjer i dei fleste land. Skal vi ta vare på det i framtida, er det nyttig å vite kva som kan gjere at kvinner held seg friskare og knytte til arbeidslivet over tid, seier Brenna.

Langtidsfråværet til kvinner kostar truleg samfunnet 59 milliardar årleg, ifølgje ein rapport frå Vista analyse som regjeringa har bestilt.

Brenna peikar på at meir enn 30 prosent av sjukefråværet er kopla til arbeidsmiljøet. Kvinner har høgare sjukefråvær enn menn, og fleire kvinner er uføre.

Nasjonal strategi

Mellom anna bør arbeidslivet vere tilpassa dei ulike livsfasane til kvinner, og forsking på kvinneleg arbeidshelse bør styrkjast, meiner utvalet.

Blant tiltaka som blir foreslåtte er ein nasjonal arbeidsmiljøstrategi.

– Det har eg lyst til å sjå nærare på. For å betre arbeidshelsa til kvinner må det jobbast med å førebyggje og forbetre arbeidsmiljøet, avsluttar Brenna.

Utgreiinga blir no send på høyring.

