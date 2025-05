Bruksforbod for halvparten av kontrollerte russekøyretøy i år

Statens vegvesen har kontrollert rundt 40 bussar og bilar som blir brukte av russ denne våren. 21 av dei fekk bruksforbod, skriv VG.

Nivået i år er omtrent det same som tidlegare år. Det er urovekkjande, meiner Statens vegvesen, som viser til at alvorlege tekniske manglar er ein trussel for trafikktryggleiken.

– At foreldre lèt sine eigne barn, sjølv om dei no er myndige, vere passasjerar på sånne typar køyretøy, det synest vi er skrekkeleg, seier seksjonssjef Roy Harald Holm i Statens vegvesen.

Vegvesenet meiner det mest alvorlege er blankslitne dekk, manglande bremser, sabotasje av ferdsskrivaren og brot på kviletidsreglane for sjåføren.

(©NTB)