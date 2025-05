Talet på nordmenn med forbruksgjeld aukar

Tal frå Gjeldsregisteret viser at 3,18 millionar nordmenn hadde forbruksgjeld i mai 2024. Eitt år seinare hadde talet auka til 3,43 millionar, skriv TV 2.

Det er ein vekst på 7,6 prosent og over 240.000 fleire personar. Det er også det høgaste nivået sidan Gjeldsregisteret vart etablert i 2019.

Inkassobyrået Zero Zero kreditt opplyser til TV-kanalen at dei ser ein auke i inkassosaker på 20 prosent samanlikna med same periode i fjor.

– Vi ser ein jamn auke i talet på personar som får betalingsmerknader. I tillegg ser vi ein vekst i den samla inkassogjelda. Dette tyder på at stadig fleire hamner i økonomisk uføre, seier inkassorådgivar Geir Grindland.

