Utanlandske turistar må snart betale bompengar i Noreg

Liechtenstein har no godkjent eit EU-direktiv som opnar for tilgang til køyretøyopplysningar på tvers av landegrenser. Dette fjernar eit smotthol som lenge har gjort det vanskeleg å krevje inn bompengar frå utanlandske bilistar, skriv Stavanger Aftenblad.

– Dette er ei svært etterlengta nyheit. Direktivet vil gi oss høve til å krevje inn bompengar frå utanlandske turistar i Ryfast og andre bomstasjonar, seier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) til avisa.

Noreg har for lengst innført regelverket, men eit konstitusjonelt atterhald frå Liechtenstein har forseinka prosessen i fleire år.

Berre i Ryfast, den dyraste bommen i landet der det snart kostar over 200 kroner å passere gjennom dei to tunnelane, vart det registrert 542.959 passeringar av utanlandske køyretøy utan Autopass-avtale frå mai 2021 til desember 2024. Det utgjorde 2,2 prosent av alle passeringar i prosjektet og millionar i tap for bompengeselskapet.

– I altfor lang tid har mange hundre tusen utanlandske køyretøy passert gratis. Vi snakkar om fleire titals millionar kroner i tapte inntekter berre i Ryfast, som heller burde gått til å halde prisen lågare for alle, seier Stokkebø.

