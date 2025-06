Tilsyn avdekkjer alvorleg svikt i sjølvmordsførebygging ved depresjon

Mangelfull diagnostikk og fråvær av spesialistvurdering i behandlingsforløpet er nokre av hovudfunna i eit landsomfattande tilsyn

med sjølvmordsførebygging i psykisk helsevern for vaksne. Tilsynet vart gjennomført av Statens helsetilsyn og statsforvaltarane i 2023 og 2024. Det er sett på behandlinga av pasientar med depresjon ved døgnavdelingar i psykisk helsevern.

Fem av ti sjukehus hadde ikkje ein etablert praksis for å sikre at pasientar med depresjon fekk rask spesialistvurdering. Ved enkelte avdelingar vart pasientar skrivne ut heilt utan at dei hadde vore vurderte av ein spesialist under opphaldet. Ved fem av ti sjukehus blir utskrivingsprosessen karakterisert som uforsvarleg.

– Når pasientar med depresjon ikkje får rask og grundig vurdering, aukar risikoen for at alvorlege tilstandar hos pasienten ikkje blir oppdaga, seier direktør i Helsetilsynet, Sjur Lehmann, i ei pressemelding.

Etter utskriving kan risikoen for sjølvmord vere høg. Derfor er det viktig at perioden blir godt følgd opp. Tilsynet viser at utskriving i mange tilfelle ikkje var godt nok planlagd, og at pårørande i liten grad vart involverte. I etterkant av tilsynet er fleire tiltak sett i gang.

