Dyreklinikk opplever stor pågang med solskadde dyr – hundar kan òg bli solbrende

Veterinær Sheryl Spencer ved Nebb og klør minner om viktigheita av å passe godt på hundar og kattar gjennom heile sommaren.

– Dei er jo slik som oss, berre at vi kan kle av oss. Det kan ikkje dei, seier ho til NRK.

Særleg hundar kan ha problem med å regulere kroppstemperaturen i varmen. Symptom som pesing, diaré, oppkast og solbrende øyre og snutar, og dessutan betente hudlag, må takast på alvor.

– Folk tek hundane med på lange turar i varmen, lèt dei gå på varm asfalt og gir dei for lite drikke og skugge, fortel Spencer.

Akkurat som menneske kan òg dyr bli solbrende. Difor oppmodar veterinæren dyreeigarar til å bruke solkrem på dyr med tynn pels.

For å halde kjæledyra kjølige og trygge bør ein ha rikeleg med vatn tilgjengeleg, sørgje for at dei har tilgang til skugge, ta pausar på tur, passe på at asfalten ikkje blir for varm for potane, bruke klimaanlegg i bilen under reiser og aldri stengje dyra inne i rom utan moglegheit for lufting.

