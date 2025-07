Norwegian og Widerøe med passasjerrekord

Norwegian og Widerøe hadde til saman 2,8 millionar passasjerar i juni. Det markerer junirekord for Norwegian-konsernet.

I juni flaug 2.371.908 passasjerar med Norwegian, som er ny rekord for talet på passasjerar sidan før pandemien. Widerøe hadde 394.290 passasjerar.

– I Norwegian hadde vi både flest passasjerar og den høgaste fyllingsgrada i ein juni månad sidan 2019, i tillegg til gode trafikktal over heile nettverket, seier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i pressemelding.

For Widerøe var månaden ekstra spesiell, med den beste junien nokosinne, den beste enkeltmånaden i selskapet si historie, og for aller første gong passerte Widerøe fire millionar reisande i løpet av eit rullerande 12-månedersintervall.

– Dette er ein stor milepæl for oss, og noko vi har jobba målretta mot over tid. Det er både motiverande og gledeleg å sjå at stadig fleire vel å reise med oss, seier kommersiell direktør Espen Steiro i Widerøe i ei pressemelding.

I juli flyg Norwegian og Widerøe meir enn 400 rutar til over 170 destinasjonar.

– Vi er godt førebudde og ser fram mot høgsesong i sommar, seier Karlsen.

(©NPK)