Uvanleg mykje klegg i år

Det er berre ho-kleggen som bit, fordi ho treng blod for å kunne leggje egg. – Ho har berre éi sjanse i året, så ho går til verks med fullt alvor, seier zoolog Petter Bøckman til NRK.

I motsetnad til mygg, som stikk med bedøving, brukar kleggen eit antikoagulerande stoff som kan gi sterke lokale reaksjonar.

Likevel har kleggen ei viktig rolle i naturen: Han jagar dyr som rådyr og harar, og hindrar at dei beitar ned same område over lang tid.

Vil du sleppe unna kleggen, bør du bruke lyse klede, vaske av deg sveitte, oppsøkje skugge – og vere tolmodig.

– La kleggen setje seg eit par sekund før du slår, råder Hegland.

Og hugs: Klegg er eit godvêrsproblem. Når skyene kjem, er det myggen sin tur.

(©NPK)