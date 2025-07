Veterinærmangel over heile Noreg

Det manglar veterinærar for produksjonsdyr over store delar av landet. Nokre kommunar risikerer å stå utan veterinær store delar av sommaren.

Veterinærtilgangen har vore låg i fleire norske distrikt i fleire år. I ein rapport frå AgriAnalyse

og Den norske veterinærforeining kjem det fram forslag om å fremje rekrutteringstiltak eller setje inn tiltak for endringa av vaktorganisering.

I verste fall risikerer bønder å avlive sjuke dyr som ikkje får hjelp.

I Senja kommune gjer oppseiingar og permisjonar at det er få veterinærar igjen. I sommar får bøndene berre tilgang på akuttbistand i ei veke i juli. Det skriv NRK.

– Det har over tid vore ganske krevjande å få rekruttert nok veterinærar. Dette er ikkje unikt for Senja, det er ein situasjon som er krevjande for mange kommunar i Noreg, seier kommunedirektør i Senja kommune, Stine Strømsø til statskanalen.

