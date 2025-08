God start på sommaren for reiselivet – rekordmange overnattingar i juni

Norsk reiseliv opplever ein knallsommar med rekordhøge overnattingstal for juni månad, ifølgje nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tala viser at det var 4,8 millionar overnattingar ved hotell, campingplassar, hyttegrender og vandrarheimar i juni. Det svarer til 170.000 fleire overnattingar enn i same månad i fjor, ein auke på 3,6 prosent.

Aldri før har SSB målt fleire overnattingar i Noreg i juni.

– Framleis svak krone kombinert med mange arrangement har gitt næringa ein god start på sommaren, seier førstekonsulent Endre Brunner Furu i SSB i ei pressemelding.

På hotella åleine vart det registrert 2,9 millionar overnattingar, ein oppgang på 3,4 prosent frå i fjor. Aller flest hotellovernattingar hadde Oslo og Vestland, med 550.000 og 510.000 overnattingar.

Campingplassane opplever også ein auke:

– Fleire campingplassar melder at godt vêr og fleire fridagar i juni på grunn av pinsa bidrog til ein auke i overnattingar, seier Furu.

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er svært fornøgd med tala og meiner det er all grunn til å tru at tala for juli også er gode.

– Og så må vi hugse at august er den store feriemånaden for mange europearar, så vi kan vente mange besøkjande også i tida framover, påpeikar ho.

