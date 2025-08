Norsk sosialt medium tar av etter nye facebookgrep

– Det er ei femdobling i talet på folk som blir med på Hudd kvar einaste dag, seier kommunikasjonssjef Jonas Floberg Åkre i Hudd, i ei pressemelding.

Det skjer etter at eigaren av Facebook, Meta, har komme med to kontroversielle grep dei siste vekene.

Dei har gitt brukarane sine moglegheita til å betale for at Meta ikkje skal selje personinformasjonen deira til reklamebyrå, og dei har gitt brukarane moglegheita til å huke av for at Meta ikkje skal bruke private messenger-samtalar til å trene den kunstige intelligensen sin.

Med dette gjer Meta det tydeleg at dei vil bruke all informasjonen du puttar inn i tenestene deira til å tene pengar.

Ifølge Hudd har dei ein annan forretningsmodell. Dei skal tene pengar ved å tilby lokalbedrifter og større verksemder synlegheit i appen, i tillegg til å selje digitale varer.

– Vi sel ikkje persondata, og vi kjem aldri til å gjere det, seier Hudd-gründer Eigil Tarjem.

Fire månader etter at appen starta opp har dei no 133.000 norske brukarar.

