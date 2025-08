Politikarar vil ha strengare cruisereglar i alle norske fjordar

Politikarar frå Senterpartiet, Høgre, SV og Raudt ønskjer no strengare miljøkrav for cruisetrafikk i alle norske fjordar, ikkje berre i verdsarvfjordane.

Dette kjem etter at cruiseselskap har begynt å flytte skipa sine til nærliggjande hamner for å unngå dei strenge miljøkrava som gjeld i verdsarvfjordane, skriv NRK. For medan talet på cruiseskip til verdsarvfjordane går ned, aukar talet på cruiseskip til nærliggjande hamner. Derifrå blir cruisepassasjerane frakta til verdsarven med buss.

Geir Inge Lien frå Senterpartiet, som tidlegare var imot slike krav, meiner no at like miljøkrav bør gjelde i alle norske fjordar.

– Når du innfører krav eller avgifter, blir det ofte omgått viss det finst moglegheiter til det, seier Lien til NRK.

SV og Raudt går lengst i sine krav og ønskjer nullutslepp for cruise i alle fjordar.

– Vi må den miljøfiendtlege cruisenæringa til livs. Vi kan ikkje ha det slik at dei i praksis stoppar i utkanten av verdsarvfjordane, seier Sofie Marhaug frå Raudt til allmennkringkastaren.

Frp meiner debatten er overdriven. Frank Sve frå partiet hevdar at ti cruiseskip til Eidsdal er «forsvinnande lite i den store samanhengen».

(©NPK)