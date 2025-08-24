Stor interesse for å lære samisk – også i sør

Interessa for å lære samisk er i kraftig vekst. I Tromsø er søkjartalet nær dobla frå i fjor, og både ved språksentera i Alta og Oslo er det fulle kurs og ventelister.

76 personar har søkt plass på kurset i haust hos Gáisi språksenter i Tromsø. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor, då talet var 45. Interessa blir karakterisert som rekordstor.

– Mange blir motiverte at dei samiske protestane mot blant anna dumping av gruveavfall i Repparfjorden, utbygginga på Melkøya og vindkraftutbygging. Det gir auka merksemd om samiske rettar og identitet, seier Niklas Labba, leiar ved Gáisi språksenter til NRK Sapmi.

Samstundes ser han at fleire av kursdeltakarane også melder seg inn i valmanntalet til Sametinget.

– I motivasjonsbreva ser vi at mange foreldre vil lære språket for å kunne gi det vidare til barna. Andre har skrive at dei har meldt seg inn i valmanntalet og at dei gjennom det vil styrkje identiteten sin endå meir via språket, held Labba fram.

Det er til saman 19 samiske språksenter i Noreg. Dei ligg frå Alta i nord til Oslo i sør.

