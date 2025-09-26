Fårikål-trøbbel: Nortura slit med å dekkje lammebestillingane

I dag er det fårikålens dag, og det er stor etterspurnad etter lam no i september. Denne veka vart det slakta 53.700 lam, ifølgje avisa.
Og lamma er litt større enn i fjor i snitt.
– Det ser derfor ut som utmarksbeite i mange område har levert flott lammetilvekst denne sommaren, seier fagsjef småfe, Finn Avdem, i Nortura i ein rapport
til medlemmene deira.
Nortura dekkjer mellom 60 og 70 prosent av bestillingane på lammekjøtt.
Når det gjeld kål, skriv Landbruksdirektoratet i den vekevise rapporten
sin at produsentane av hovudkål framleis opplever at omsetninga ikkje tek seg opp som venta i fårikålsesongen.
– Noko av utfordringa har vore at det ikkje er så mykje fårikålkjøtt tilgjengeleg for forbrukarane, heiter det.
(©NPK)