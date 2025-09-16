Norske rettshavarar får 192 millionar for kopiering av verk

Kopinor, organisasjonen som sikrar at rettshavarar får betalt når verka deira blir brukte, kopierte og delte, har no gjennomført si største årlege utbetaling. Heile 192,3 millionar kroner er betalt til norske rettshavarar i tredje kvartal i år.

Størstedelen av vederlaget, 149,5 millionar kroner, kjem frå kopiering i skulen, både frå analoge og digitale kjelder. Utbetalinga omfattar også vederlag frå andre område som forvaltning, næringsliv, trussamfunn, kor, korps og kommunale musikk- og kulturskular, skriv Kopinor i ei pressemelding.

For første gong inkluderer fordelinga det kollektive vederlaget frå strøymetenesta Bokhylla for bøker utgjevne mellom 2001 og 2005. I tillegg blir opphavsvederlaget frå Bokhylla for tidsskrift for første gong fordelt som eit eige område.

Hittil i 2025 har Kopinor utbetalt totalt 235,7 millionar kroner til norske rettshavarar, med ei siste utbetaling planlagt i desember.

