Norske rettshavarar får 192 millionar for kopiering av verk

Størstedelen av vederlaget, 149,5 millionar kroner, kjem frå kopiering i skulen, både frå analoge og digitale kjelder. Utbetalinga omfattar også vederlag frå andre område som forvaltning, næringsliv, trussamfunn, kor, korps og kommunale musikk- og kulturskular, skriv Kopinor i ei pressemelding.
For første gong inkluderer fordelinga det kollektive vederlaget frå strøymetenesta Bokhylla for bøker utgjevne mellom 2001 og 2005. I tillegg blir opphavsvederlaget frå Bokhylla for tidsskrift for første gong fordelt som eit eige område.
Hittil i 2025 har Kopinor utbetalt totalt 235,7 millionar kroner til norske rettshavarar, med ei siste utbetaling planlagt i desember.
