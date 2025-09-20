– Sjefar skeptiske til lege-sjukmeldingar

Ein av fem arbeidstakarar under 30 år har opplevd at sjefen har stilt spørsmål ved legeutskrivne sjukmeldingar, skriv Fri Fagbevegelse.

Ifølgje bladet melder fleire fagforeiningar om ein auke i talet på saker der arbeidsgivarar ikkje godkjenner sjukmeldingar frå tilsette. I det siste arbeidslivsbarometeret frå YS har hovudorganisasjonen stilt spørsmål om dette. Her seier åtte prosent at dei har opplevd at arbeidsgivar har nekta å godta eller stilt spørsmål ved ei sjukmelding frå lege i løpet av det siste året.

Blant dei som har hatt eit lengre sjukefråvær på meir enn sju dagar, er andelen på 17 prosent.

– Det er mange som opplever at arbeidsgivar er tvilande til sjukmeldingar frå legen. Det er i seg sjølv urovekkjande, seier YS-leiar Hans-Erik Skjæggerud til Fri Fagbevegelse.

Undersøkinga frå YS viser dessutan at jo yngre arbeidstakaren er, jo meir sannsynleg er det at sjefen har reist tvil rundt sjukmeldinga. Blant arbeidstakarar over 60 år er det berre 1,6 prosent som har opplevd det same. I den yngste gruppa svarar ein av fem at arbeidsgivar har sett spørsmålsteikn ved sjukmeldinga.

– Aldersskilnaden er openberr og veldig synleg. Det er urovekkjande og noko vi må ta på alvor, seier Skjæggerud.

