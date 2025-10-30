400 ukrainarar nekta opphald i Noreg etter innstrammingar

Meir enn 400 ukrainarar har fått avslag på søknad om varig opphald i Noreg etter at regjeringa i fjor haust endra lovverket for kollektivt vern.

– Det er gjort i overkant av 400 avslagsvedtak i førsteinstansen UDI, og klageinstansen Utlendingsnemnda har så langt ikkje gjort om nokon av klagene på avslagsvedtaka.

Det skriv justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) i eit svar

på eit skriftleg spørsmål i Stortinget frå Sp-politikar Bent-Joacim Bentzen.

Nettavis

en omtalte saka først.

I september i fjor endra tidlegare justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) lova om kollektivt vern. Personar som kjem til Noreg frå område som Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer som trygge, får ikkje automatisk opphald lenger.

UDI vurderer 14 område i Ukraina som trygge, opplyser justisministeren.

– Ukrainarar som kjem frå desse områda blir ikkje gitt kollektivt vern, men dei kan få asylsøknaden sin behandla individuelt, skriv ho i svaret.

