Åtvarar mot ibuprofen: Det kan vera farleg å bruka feil

– Ibuprofen kan vera farleg for nokre grupper. Gravide bør til dømes ikkje bruka det, seier overlege Sara Viksmoen Watle i Direktoratet for medisinske produkt (DMP) i ei pressemelding til NTB.
Ibuprofen er òg kjent som Ibux, Ibumetin eller Nurofen og dempar feber og smerte.
DMP opplyser til NTB at mange er i gruppene som ibuprofen kan vera farleg for. Nesten 500.000 personar som er over 65 år og bruker blodtrykksmedisin, bør vera varsame med å bruka ibuprofen. Det same gjeld 200.000 personar som brukar antidepressiv.
DMP har hatt ein høyringsrunde om ibuprofen skal kunna seljast i butikkar.
Departementet konkluderte med at ibuprofen skal kunna seljast i butikkar, men at det skal vera ei tydelegare åtvaring på pakken.
Direktoratet for medisinske produkt (DMP) oppmodar alle som skal bruka smertestillande, til å tenkja over kva type smertestillande som skal brukast, eiga helse og om det er behov for smertestillande.
– Paracetamol er førstevalet ved feber og smerte og gir sjeldan biverknader. Den er trygg for dei fleste og kan ofte kombinerast med andre medisinar, seier Watle.
I tillegg oppmodar DMP til å bruka smertestillande i lågast mogleg dose over kortast mogleg tid.
– Reseptfrie medisinar kan òg ha biverknader, og det er viktig å vera klar over rett bruk, seier Watle.
* Har magesår, sure oppstøytar eller tarmsjukdom
* Har hjartesvikt, nyresvikt eller høgt blodtrykk
* Har astma eller allergi
* Er gravid eller prøver å bli det
* Brukar medisinar mot blodtrykk, depresjon eller blodfortynnande
* Har vasskoppar
