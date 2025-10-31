Åtvarar mot ibuprofen: Det kan vera farleg å bruka feil

Mange brukar reseptfrie, smertestillande legemiddel feil utan å vita det. Ibuprofen er eitt av legemidla som mange brukar utan å vita at det kan vera farleg.

– Ibuprofen kan vera farleg for nokre grupper. Gravide bør til dømes ikkje bruka det, seier overlege Sara Viksmoen Watle i Direktoratet for medisinske produkt (DMP) i ei pressemelding til NTB.

Ibuprofen er òg kjent som Ibux, Ibumetin eller Nurofen og dempar feber og smerte.

DMP opplyser til NTB at mange er i gruppene som ibuprofen kan vera farleg for. Nesten 500.000 personar som er over 65 år og bruker blodtrykksmedisin, bør vera varsame med å bruka ibuprofen. Det same gjeld 200.000 personar som brukar antidepressiv.

Skal få ei tydelegare åtvaring på pakken

DMP har hatt ein høyringsrunde om ibuprofen skal kunna seljast i butikkar.

Departementet konkluderte med at ibuprofen skal kunna seljast i butikkar, men at det skal vera ei tydelegare åtvaring på pakken.

Direktoratet for medisinske produkt (DMP) oppmodar alle som skal bruka smertestillande, til å tenkja over kva type smertestillande som skal brukast, eiga helse og om det er behov for smertestillande.

– Paracetamol er førstevalet ved feber og smerte og gir sjeldan biverknader. Den er trygg for dei fleste og kan ofte kombinerast med andre medisinar, seier Watle.

I tillegg oppmodar DMP til å bruka smertestillande i lågast mogleg dose over kortast mogleg tid.

– Reseptfrie medisinar kan òg ha biverknader, og det er viktig å vera klar over rett bruk, seier Watle.

Du bør unngå ibuprofen om du

* Har magesår, sure oppstøytar eller tarmsjukdom

* Har hjartesvikt, nyresvikt eller høgt blodtrykk

* Har astma eller allergi

* Er gravid eller prøver å bli det

* Brukar medisinar mot blodtrykk, depresjon eller blodfortynnande

* Har vasskoppar

(©NPK)