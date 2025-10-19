Den første fullskala karbonfangstanlegget i verda for avfallsbrenning er opna

Noreg har fått sitt første operative karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning. Det er òg det første i verda som fangar alle utsleppa.

– Dette er ikkje eit pilotprosjekt, det er industri i drift. Vi har bygd eit skalerbart og kostnadseffektivt anlegg som viser at karbonfangst faktisk fungerer, her og no, seier Kenneth Juul, kommersiell direktør i Carbon Centric, i ei pressemelding.

Det er Carbon Centric som har utvikla anlegget i Rakkestad som har kapasitet til å fange 10.000 tonn CO₂ årleg frå avfallsforbrenning.

– Dette er eit gjennombrot for norsk klimateknologi. Vi viser at karbonfangst kan bli ein del av kvardagen. Ikkje berre for dei største aktørane, men også for mindre utsleppskjelder, seier Juul.

Det norskutvikla anlegget er bygd i samarbeid med lokale leverandørar og støtta av Enova. Teknologien, som er utvikla av Shell, gjer det mogleg å handtere utslepp frå mindre forbrenningsanlegg og industribedrifter – og samtidig produsere flytande CO₂ som kan gjenbrukast i næringsmiddelindustri og annan produksjon.

Rakkestad-anlegget er det første i ein veksande portefølje av prosjekt som Carbon Centric utviklar i Noreg og Norden. Neste i rekka er karbonfangst frå eit forbrenningsanlegg for biomasse (såkalla BECCS) på Kirkenær saman med Solør Bioenergi, der målet er å fange om lag 32.000 tonn CO₂ årleg.

(©NPK)