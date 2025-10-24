Eldre vil ikkje vere ei byrde, men heller synleggjerast som ressurs

Fire av fem eldre i ei undersøking frå Pensjonistforbundet meiner at yngre ikkje alltid forstår livssituasjonen til eldre. Dei vil synleggjerast i samfunnet.

Pensjonistforbundet lanserer torsdag den ferske undersøkinga si, den aller første, frå Eldrepanelet. Undersøkinga er ikkje statistisk representativ for heile befolkninga, men er basert på svar frå 3844 medlemmer frå heile landet som før sommaren svarte på spørsmål og kom med innspel.

Hovudtemaet var generasjonskontrakten, den usynlege avtalen som velferdssamfunnet byggjer på.

– Velferdssamfunnet står og fell på at vi stiller opp for kvarandre – uavhengig av alder, skriv Jan Davidsen, leiar i Pensjonistforbundet i ein e-post til NTB.

Over halvparten av dei spurde meiner generasjonskontrakten inneber at eldre og yngre generasjonar hjelper og støttar kvarandre, og at goda i samfunnet blir fordelt rettferdig mellom generasjonane.

Eldre blir usynleggjort

NTB har fått tilsendt resultata, der eit sentralt spørsmål er om eldre føler at samhaldet mellom generasjonane er i ferd med å bli svekt.

80 prosent svarer at yngre ikkje alltid forstår eldre menneskes livssituasjon.

74 prosent er heilt eller delvis samde i at samfunnet tek meir omsyn til dei som er under 30, enn dei som er over 70 år.

68 prosent er heilt eller delvis samde i utsegna «Yngre har sjeldan tid til å bry seg om eldre».

Samtidig blir ikkje ansvaret lagt på dei unge for dette. Sju av ti eldre er heilt eller delvis samde i at yngre som regel viser respekt og omtanke for eldre.

Det har komme mange innspel frå Eldrepanelet, der eit hovudinntrykk er at eldre meiner dei som ressurs i fellesskapen må synleggjerast meir. Dei ønskjer å gjere tydeleg kva dei bidreg med i frivilligheit, forbruk og aktivitet.

– Eldre i Noreg er usynlegare enn i mange andre land, vi går ikkje ut på stader og deltek der yngre ferdast, eldre omgåst eldre, påpeikar ein av deltakarane.

– Vi blir usynlege når vi blir pensjonistar og ikkje lenger er yrkesaktive/samfunnsnyttige, seier ein annan.

Kanskje fleire generasjonsbustader

Når undersøkinga blir presentert på Hamar kulturhus, blir det mellom anna debatt om generasjonskontrakten er i fare. Der deltek ein forskar på området og fleire på tvers av generasjonar.

– Vi ønskjer å ta temperaturen på tilliten mellom generasjonane, seier Davidsen.

Pensjonistforbundet meiner aukande individualisme, økonomiske forskjellar og press på velferdsordningane gjer det spesielt viktig å ta opp kva det gjer med kjenslene av samhald på tvers av generasjonar.

I undersøkinga svarer nesten seks av ti at alle vaksne har eit ansvar for å bidra til at framtidige generasjonar får ei god framtid.

Det kom inn over 2600 forslag, kommentarar, idear og svar på korleis fellesskapen mellom generasjonane kan styrkjast. Blant forslaga var at arbeidsplassar må satse like mykje på eldre arbeidstakarar som yngre, og få fjerna ordet «eldrebølgen».

Fleire deltakarar vil også ha betre tilrettelegging i samfunnet for bustader tilpassa fleire generasjonar.

Det er også stemning for buområde der eldre, studentar, single og familiar bur vegg i vegg, for å danne nettverk uavhengig av alder.

– Kanskje det bør vurderast økonomiske fordelar med generasjonsbustad for familiar som ønskjer det, er eit av spørsmåla som blir stilte.

