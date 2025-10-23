FHI: Lite luftvegsinfeksjonar og influensa i omløp

Luftvegsinfeksjonar held seg på eit stabilt lågt nivå. Andelen smitta av influensainfeksjonar har auka, men er framleis på eit svært lågt nivå for sesongen.

Dei vanlegaste luftvegsinfeksjonane covid-19, rhinovirusinfeksjon og influensavirus held seg på eit stabilt lågt nivå, skriv Folkehelseinstituttet (FHI).

Førre veke gjekk andelen med påvist rhinovirus ned med 1 prosent frå veka før, med 17 prosent påviste prøver. I veke 40 låg talet på påviste prøver på 21 prosent.

Covid-19 har dei siste vekene fem vekene heldt seg på rundt 6 til 7 prosent. Medan talet på positive influensavirus prøver ligg gjekk opp frå 1 til 2 prosent frå veka før.

FHI ber framleis eldre om å vaksinere seg. 19. oktober hadde berre 19. prosent av personar i alderen 65 år og oppover vaksinert mot influensa sidan 25. august i år.

Vaksinasjonen mot koronavirus låg på same tid på 11 prosent for dei over 75 år.

– Hovudmålet med smittevernråda er å redusere smitte til personar som har høgare risiko for å bli alvorleg sjuke av luftvegsinfeksjonar, som kronisk sjuke og eldre, skriv FHI.

(©NPK)