Stor interesse for ny utdanning i kriminalomsorga

– Denne responsen viser at det er stor interesse for å jobbe som fengselsbetjent og for å bidra til det viktige samfunnsoppdraget. No skal vi behandle og finne ut kor mange søkjarar som er kvalifiserte og som blir inviterte til opptaksdag, seier Johannes Elgvin, direktør ved KRUS, i ei pressemelding.
Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS) skal for første gong utdanne aspirantar i ei nett- og samlingsbasert utdanning, medan aspirantane jobbar i eit lokalt fengsel. Totalt har dei fått inn 502 søknader til 50 tilgjengelege plassar.
Nokre av kandidatane har søkt seg til fleire fengsel og derfor blir totalsummen i oversikta høgare enn søkjartalet som er på 502 individuelle kandidatar.
– No byrjar vi saksbehandlinga før vi kallar inn til opptaksdagar. Vi gler oss til å ta imot motiverte og kvalifiserte aspirantar på den nett- og samlingsbaserte utdanninga i januar 2026, seier Elgvin.
* Nordland fengsel, avdeling høg tryggleik Bodø – 47 søkjarar
* Nordland fengsel, avdeling høg tryggleik Mosjøen – 27 søkjarar
* Vadsø fengsel – 20 søkjarar
* Tromsø fengsel – 40 søkjarar
* Agder fengsel, Froland avdeling – 155 søkjarar
* Bergen fengsel – 116 søkjarar
* Hustad fengsel – 55 søkjarar
* Kriminalomsorga Innlandet, avd. utanlandske innsette, høg tryggleik, Kongsvinger – 98 søkjarar
* Ringerike fengsel – 69 søkjarar
(©NPK)