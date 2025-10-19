Stor interesse for ny utdanning i kriminalomsorga

Fleire enn 500 har søkt seg til 50 studieplassar i den nye desentraliserte utdanninga, der ein kan jobbe i eit lokalt fengsel medan ein studerer.

– Denne responsen viser at det er stor interesse for å jobbe som fengselsbetjent og for å bidra til det viktige samfunnsoppdraget. No skal vi behandle og finne ut kor mange søkjarar som er kvalifiserte og som blir inviterte til opptaksdag, seier Johannes Elgvin, direktør ved KRUS, i ei pressemelding.

Høgskolen og utdanningssenteret for kriminalomsorga (KRUS) skal for første gong utdanne aspirantar i ei nett- og samlingsbasert utdanning, medan aspirantane jobbar i eit lokalt fengsel. Totalt har dei fått inn 502 søknader til 50 tilgjengelege plassar.

Nokre av kandidatane har søkt seg til fleire fengsel og derfor blir totalsummen i oversikta høgare enn søkjartalet som er på 502 individuelle kandidatar.

– No byrjar vi saksbehandlinga før vi kallar inn til opptaksdagar. Vi gler oss til å ta imot motiverte og kvalifiserte aspirantar på den nett- og samlingsbaserte utdanninga i januar 2026, seier Elgvin.

Dette er søkjartala til kvart av dei lokale fengsla:

* Nordland fengsel, avdeling høg tryggleik Bodø – 47 søkjarar

* Nordland fengsel, avdeling høg tryggleik Mosjøen – 27 søkjarar

* Vadsø fengsel – 20 søkjarar

* Tromsø fengsel – 40 søkjarar

* Agder fengsel, Froland avdeling – 155 søkjarar

* Bergen fengsel – 116 søkjarar

* Hustad fengsel – 55 søkjarar

* Kriminalomsorga Innlandet, avd. utanlandske innsette, høg tryggleik, Kongsvinger – 98 søkjarar

* Ringerike fengsel – 69 søkjarar

