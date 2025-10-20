Unge menn med rekordtal for pengespel

Meir enn 2,5 millionar nordmenn over 18 år speler pengespel på nett og mobil, ifølgje Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det utgjer meir enn halvparten av den vaksne befolkninga. NRK
viser til tal frå Norsk Tipping.
– Dei unge speler meir kasinospel enn nokon gong tidlegare. Veksten har vore ekstremt stor, seier Bjørn Helge Hoffmann, leiar for ansvarleg spel i Norsk Tipping.
Ein av fem menn i alderen 18 til 25 år er definerte som risiko- og problemspelarar. Kasinospel er den mest avhengnadsskapande forma for pengespel.
– Får du ein person spelavhengig tidleg, har du ein kunde du kan mjølke for livet, seier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.
Som reaksjon har Norsk Tipping innført låge tapsgrenser for dei under 25 år. 18- og 19-åringar kan maksimalt tape 2000 kroner i månaden.
– Dette er ikkje noko vi tek lett på, seier spesialrådgivar Jonny Engebø i Lotteri- og stiftelsestilsynet, ifølgje NRK.
