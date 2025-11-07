Helse Vest testar KI-verktøy for å hindre legeflukt

Verktøyet tek opp samtalar mellom helsepersonell og pasientar, og foreslår eit utkast til journalnotat som behandlaren så kvalitetssikrar, skriv NRK.
Bianca Fiorentino Slotfeldt er lege i spesialisering på Stavanger universitetssjukehus. Ho systemet er revolusjonerande og meiner det kan hindre legeflukt frå sjukehusa. Ho opplever at ho får meir tid til andre viktige oppgåver i legerolla.
– Det er revolusjonerande. Eg stressar mindre, bruker meir tid med pasientane og har tid til å jobbe med utdanninga mi, seier Fiorentino Slotfeldt til NRK.
Ho anslår at ho sparer fleire timar kvar arbeidsdag på journalføring, noko som gjer at ho slepp å jobbe overtid for å få skrive ferdig notata.
– Viss eg kan referere til legeflukt. Vi blir utbrent, men nå har eg energi til overs i livet og det har vore eit stort problem.
KI-ekspert Tom Ryen ved Universitetet i Stavanger meiner dette er ein god måte å bruke kunstig intelligens på, men åtvarar om at enkelte pasientar kan bli meir reserverte når dei veit at samtalen blir tatt opp.
Verktøyet blei tatt i bruk i september og skal prøvast ut fram til sommaren.
