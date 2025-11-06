Hittil lågaste drukningstal i Noreg sidan 2017

Tre personar mista livet i drukningsulykker i oktober, medan 45 personar har drukna i Noreg hittil i år. Begge tala er dei lågaste drukningstala på åtte år.

Tre personar omkom i drukningsulykker i oktober, medan tilsvarande tal i fjor var seks. Dei tre drukningsulykkene i oktober i år skjedde etter fall frå land.

– Det er positivt med ein nedgang i oktober i år, men tre ulykker er uansett tre ulykker for mange, seier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsførebygging i Redningsselskapet.

Ingen av månadene hittil i år har hatt fleire omkomne i drukning enn i fjor.

Totalt mista 95 personar livet i drukning i 2024, medan 79 personar drukna i 2023.

Sidan Redningsselskapet byrja å føre statistikken i 2017, er det lågaste talet på drukningar i Noreg frå koronaåret 2021, då 75 omkom.

Tilgjengeleg statistikk viser at det lågaste totaltalet for drukningar på eitt år, er 2012, då 61 personar drukna. I år kan bli lågare enn det.

Redningsselskapet åtvarar om at det kan vere både sleipt og isete rundt sjø og vatn på seinhausten og tidleg på vinteren.

– Då er det ekstra viktig å passe godt på seg sjølv, både når ein går langs bryggekanten etter julebordet eller skal fjerne snø frå båten, seier Krangnes.

