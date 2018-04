Ras ved Skånevik

15. april 2018 kl. 17:08 av av Torstein Tysvær Nymoen





Det har sundag ettermiddag gått eit mindre jord- og steinras på fylkesveg 48, nokre kilometer aust for Skånevik i retning Tungesvik.

Ingen skal ha kome til skade i hendinga.

Det er framkommeleg for personbilar på staden, men ikkje for buss og vogntog.

Like før klokka 17 kunne Sør-Vest politidistrikt melde at entreprenør er på veg for å rydde opp.