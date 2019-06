Opplevde andre innbrot på 10 dagar

Ifølgje Sør-Vest politidistrikt er det ikkje oppdaga at noko er stole frå skulen, men det er oppretta sak på skadeverk.

Andre gong på få dagar

Det er bare 1,5 veke sidan at rektor sist måndag møtte eit knust vindaug, skadar på ei dør og eit kaos av rot på kontoret då han kom på jobb.

Den gongen forsvann det eit mindre pengebeløp.

— Om nokon veit noko om dette, så ønskjer med at dei tek kontakt med oss, seier lensmann Ingvar Gjærde ved Etne og Vindafjord lensmannskontor.

Nettbrett-tjuveri ikkje oppklara

For eitt år sidan forsvann det fleire nettbrett frå den same skulen under eit innbrot som enno ikkje er oppklara.