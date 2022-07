Vurderer å flytte lekteren

I midten av juli skreiv Grannar ein artikkel om at hyttenaboar og fastbuande i Ilsvåg engasjerete seg i ein underskriftskampanje, med mål om å få bort ein lekter som ligg ankra opp i Ilsvåg. 49 personar signerte på kampanjen, som blei levert til rådhuset i Vindafjord. Ifølgje naboane har lekteren lege i bukta i Ilsvåg i over eitt år. Vindafjord kommune har ved fleire høve vore i kontakt med Morten Lærdal i Fjordentreprenøren, som eig lekteren. Kommunen har fått lovnad om at lekteren skal flyttast, men ingen dato for når det skal skje.

— No har me ikkje fått tak i Lærdal på ei god stund. Me har prøvd epost, telefon og sms, uttalte jurist Magne Nagell Bjordal i Vindafjord kommune til Grannar i artikkelen som blei publisert torsdag 14. juli.

Lærdal har heller ikkje vore tilgjengeleg for ein uttale når Grannar har kontakta han. Noko av årsaka til at naboane i Ilsvåg vil ha bort lekteren, er at dei har observert at den lek.

— Eg har sett at det har vore ein båt og pumpa den for vatn kvar veke, uttalte ein av dei som signerte kampanjen, Erling Lie, til Grannar.

Lensar for vatn

I eit brev sendt til Vindafjord kommune 13. juli 2022, kan ein lese at Morten Lærdal skriv at dei har rutinar på jamnleg lensing og ettersyn av lekteren. «Da lenser vi for vann, sjekker generell tilstand samt me sjekker fortøyninger og liknende», står det mellom anna i brevet.

Han kommenterer også eit anna punkt som blei peika på av naboane, nemleg at lekteren er utan lys. Lærdal skriv at lanterner er i bestilling og at dei skal monterast når tilsette er tilbake frå ferie, eller kanskje før.

Vurderer Sandeid

Ifølgje Lærdal er han i dialog med dei tilsette i Sandeid Handelslag og kommunen om ei mogleg ny plassering av lekteren.

— Det ser ut til at det kan ordne seg med ei plassering ved kaien i Sandeid. Denne er dels kommunal, seier jurist Magne Nagell Bjordal i Vindafjord kommune, til Grannar.

Styreleiar Arve Vestbø i Sandeid Handelslag kjenner ikkje til saka, men seier at det truleg er dagleg leiar som har hatt denne dialogen. Grannar har ikkje lukkast med å få kontakt med dagleg leiar på noverande tidspunkt.

I brevet frå Lærdal til kommunen står det at lekteren skal plasserast ved ein kommunal kai i starten av august, og at målet er å slepe den vidare nordover i midten av august. Her kan det ikkje bli gitt noko garanti sidan lekteren skal ut på ope hav.

Vurderer framleis pålegg

Lærdal avluttar brevet med å peike på at lektaren ligg lovleg, slik han ligg no.

I §17 i hamne- og farvannsloven kan ein lese at det er forbode å bruke eller etterlate eit fartøy som kan vere til fare eller ulempe for bruken av farvatnet. Dette omfattar óg oppankring av fartøy. Myndigheitene kan difor gje pålegg om flytting av eit oppankra fartøy. Generelt kan det leggjast til grunn at opplag i farvatnet er søknadspliktig etter §14 i havne- og farvannsloven, medan kai/i hamn i utgangspunktet ikkje er det.

I eit brev frå Vindafjord kommune til Morten Lærdal, signert Magne Nagell Bjordal 4. juli 2022, står det skrive at kommunen vil vurdere varsel om pålegg om fjerning etter havne- og farvannsloven.

— Me vil framleis vurdere å sende ut varsel om pålegg om fjerning. Kommunen treng litt meir tid før eg kan seie noko meir om kva som skjer vidare i denne saka, seier Bjordal til Grannar.