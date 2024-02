Opnar tilsyn etter barnedødsfall

Fylkeslegen i Vestland avgjorde tysdag å opne tilsynssak etter at eit lite barn frå Grannar-distriktet døydde utan forvarsel. — Me kjem til å ha ei brei tilnærming til saka, seier fylkeslege Sjur Lehmann.

Eit lite barn frå Grannar-distriktet døydde nyleg og uventa under transport med ambulanse frå Etne og Vindafjord legevakt til Haugesund sjukehus.

Det er ikkje kjent kva som er årsaka til dødsfallet. Politiet har opna etterforsking av hendinga, slik straffeprosesslova seier dei skal når eit barn døyr plutseleg og uventa.

Det var NRK som melde om saka først.

Det er ikkje tatt ut sikting mot nokon, men ein lege ved Etne og Vindafjord legevakt har status som mistenkt for brot på helsepersonellova.

— At politiet etterforskar saka betyr ikkje at me har konkludert med at det har skjedd eit straffbart forhold, understrekar politiadvokat i Øyvind Bore overfor Grannar.

Bore fortel at dei nærmast involverte partane i saka er avhøyrde, og at opplysningane dei har gitt vil bli halde saman med andre opplysningar dei hentar inn. Mellom anna blir det innhenta pasientjournalar og andre loggførte opplysningar i saka.

Opnar tilsyn

I eit møte mellom Helsetilsynet og Statsforvaltaren i Vestland tysdag denne veka blei det bestemt at det skal bli opna tilsynssak i samband med dødsfallet til det litle barnet, og det vart semje om at det er fylkeslegen i Vestland som skal leie tilsynssaka.

— Me har røynsle med alvorlege hendingar, og Helse Fonna ligg under fylkeslegen i Vestland sin tilsynsmyndigheit, seier fylkeslege Sjur Lehmann.

Han presiserer at fylkeslegen i første omgang tar eit steg tilbake, for å la politiet gjere ferdig si etterforsking av moglege straffbare forhold i saka. Når politiet er ferdig med sitt arbeid, vil fylkeslegen gå vidare med si tilsynssak.

— I tilsynsarbeidet vil me ha ei brei tilnærming til saka, og vil gjennomføre ei grundig undersøking av heile hendingsforløpet, seier han.

Forutan enkeltpersonar sine roller i saka, vil både legevakttenesta og Helse Fonna som er ansvarleg både for AMK-sentralen og ambulansetenesta, bli omfatta av tilsynet.

Fylkeslegen presiserer at eit slikt tilsyn ikkje har til formål å fordele skuld, men å finne ut av om helsehjelpa og samhandlinga mellom dei involverte har vore forsvarleg.

— Formålet er i første rekke læring og forbetring, seier Lehmann

— Tragisk for alle involverte

John Lode Roscoe frå advokatfiramet Kyrre er oppnemnd som forsvarar for legevaktlegen.

— Dette er ei tragisk sak for alle involverte. Mest for familien til det døde barnet, men også for helsepersonellet som er involvert, deriblant min klient, seier han.

Loscoe seier at klienten tar til etterretning at han har stauts som mistenkt i saka.

— Han har bidratt og vil halde fram med å bidra til både politiet si etterforsking og til Fylkeslegen sitt arbeid med tilsynssaka, seier Loscoe.

Vindafjord kommune er vertskommune for Etne og Vindafjord legevakt, og er den omtalte legen sin arbeidsgjevar.

— Arbeidstakar er rutinemessig ivaretatt av Vindafjord kommune som arbeidsgjevar. Utover dette ynskjer vi ikkje å kommentere saka, skriv kommunalsjef for helse og omsorg, Sigurd Gjerdevik, i ein e-post til Grannar.

Familien ønskjer ro

Elisabeth Rød er bistandsadvokat for familien til det døde barnet.

— Dei har botnlaus sorg over å mista barnet sitt. Dei er opptatt av at saka blir tatt på alvor, og at politiet undersøker grundig kva som har skjedd, seier ho.

Ho legger til at familien ønskjer mest mogeleg ro, og ber om respekt for det.