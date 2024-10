Opnar døra for heile Noreg

Det er daglegvarekjeda Joker som etter lang tid med mest reklamesnuttar på radio, no satsar på TV-format. Det gjer dei med ein film der åtte av sine til saman 415 kjøpmenn over heile landet er med. Og ein av dei er altså John Karsten Hustveit ved Åkrafjordtunet.

Butikken markerte 25 år, og i den samband pussa dei opp for fleire millionar kroner og bytte frå kjeden Nærbutikken til Joker.

— Det var kanskje difor me blei kontakta, at nokon hadde lagt merke til innsatsen me har lagt ned i samband med dette, svarar han når Grannar spør om kvifor akkurat han vart ein del av den nye reklamefilmen.

Men det var ikkje gitt at butikken i Åkrafjorden vart ein del av filmen. Heile greia kunne faktisk han enda opp i ein e-postboks

For den første e-posten frå kjedekontoret med førespurnaden vart aldri svara opp.

— Det var ingen tilsette som torde å svare på den, ler han.

Blei purra på

Det syntes heldigvis kjedekontoret var så rart at dei ringde opp kjøpmannen for å purre på å svare.

Det endte med at han sa ja, nesten utan å tenkje seg om.

Og dermed blir han å sjå på skjermar over heile landet frå og med i dag.

— Er det første gongen du går «nasjonalt?»

— Eg har jo, som mange andre i Etne, vore på skjermen før, humrar han.

Spelte i «United»

Han hadde nemleg ei birolle i spelefilmen «United» som vart spela inn i Etne og hadde premiere på norske kinoar i 2003.

— Eg er med i scena der dei feirar fødselsdag, og der Saloonen var kulissar, fortel han.

— Trur du filmen bidreg til auka omsetnad i Åkrafjorden?

— Det er ikkje godt å seie. Men me ser i alle fall at me har om lag 20 prosent fleire besøkande i butikken etter omprofileringa til Joker, fortel han.

Han meiner det har ein direkte samanheng med at Joker er meir kjend enn Nærbutikken.

— Spesielt forbipasserande frå Austlandet, meiner han.

Han legg til at etter omlegginga har dei fått tilbakemeldingar frå folk som har sagt at dei ikkje tidlegare har visst at det finst ein daglegvarebutikk på Åkrafjortunet.

— Daglegvarebutikkar skal jo helst vere i ein grå kasse med ei dør, og ikkje liggje i eit bygg som Åkrafjordtunet, med saltak, humrar han.

Solid auke

Også rekneskapsmessig går det godt. 2023-rekneskapen for driftsselskapet Åkrafjordtunet drift AS viser ei god auke i omsetnaden, med ei auke på rundt 4 millionar kroner 2022, og resultat før skatt auka frå rundt ein halv millionar til 1,5 millionar i fjor. I tala ligg drift av både kafé, restaurant og dagligvarebutikk samla.

Sjå heile reklamefilmen i det øvste vindauget.

Grannar orienterer: John Karsten Hustveit er styremedlem i Grannar. Styret har ingen innverknad på redaksjonelle prioriteringar, det ligg til redaktøren åleine, jf. medieansvarslova.