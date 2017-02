Uro i fengselet

15. februar 2017 kl. 19:41





Politi og ambulanse rykte onsdag ettermiddag ut til Sandeid etter at det oppstod bråk i fengselet, får Grannar opplyst ved Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund. Det var fengselet som sjølv bad om assistanse etter at eit par innsette viste truande oppførsel. Ein del herverk blei utført før politiet fekk kontroll over situasjonen.