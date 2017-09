Bøter for mobilbruk

18. september 2017 kl. 18:32





Sju bilførar fekk forenkla førelegg under ein trafikkontroll på E134, Liaheia i Skjold måndag ettermiddag. Alle bøtene blei gitt for ulovleg bruk av mobiltelefon, opplyser Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund. Kontrollen pågjekk i to timar.