Håvard Nordtveit, her på besøk heime i Vats, gjer det bra i tysk fotball for tida. Nå ventar nye oppgåver i den norske landslagsdraktan. Arkivfoto

Nordtveit i troppen

Vatsbuen Håvard Nordtveit er tatt ut i landslagstroppen i fotball som møter mot San Marino og Nord-Irland i kvalifiseringskampar 5. og 8. oktober. Det er klart etter at landslagssjef Lars Lagerbäck tysdag presenterte sitt uttak til komande kampar.

26. september 2017 kl. 14:01 av av Arne Frøkedal





Noreg møter nå to motstandarar som det er fullt mogeleg å slå og kapra seks poeng. Etter stortapet mot Tyskland i førre VM-kvalifiseringskamp treng laget sårt ein opptur.

— Som me har forsøkt heile året, så jobbar me med kontinuitet. Me har ei stamme med spelarar og jobbar med den, og heile tida forbetra vår måte å spela på. Det er ingen direkte sensasjonar i troppen, seier landslagssjef Lars Lagerbäck til forbundet si nettside.

Markus Henriksen og Pål Andre Helland har ikkje vore med under Lagerbäck tidlegare, men er nå inne i varmen.

— Markus har dessverre vore skada og aldri vore med for fullt. Nå er han i gang, så nå vil eg gjerne sjå han i troppen og kjenne han betre. Helland har kvaliteter me kan ha nytte av, spesielt mot San Marino. Det er ein kamp me rekna med å dominera og han har ein fin pasning- og innleggsfot, seier Lagerbäck som ikkje fann plass til stortalentet Martin Ødegaard.

Landslaget er utan sjanse til å nå verdsmeisterskapet, men kjempar nå for å betra den internasjonale seedinga etter fleire dårlegare, sist med 6-0-tap for Tyskland.

Kampen mot San Marino går på bortebane, medan Nord-Irland kjem til Ullevål på besøk.

Her er Noreg sinn tropp:

Keeperar

Sten Grytebust – Odense

Rune A. Jarstein – Hertha Berlin

Ørjan Nyland – Ingolstadt

Forsvar

Omar Elabdellaoui – Olympiacos

Håvard Nordtveit – Hoffenheim

Birger Meling – Rosenborg

Tore Reginiussen – Rosenborg

Sigurd Rosted – Sarpsborg 08

Jørgen Skjelvik – Rosenborg

Jonas Svensson – AZ Alkmaar

Gustav Valsvik – Eintracht Braunschweig

Midtbane

Sander Berge – Genk

Jo Inge Berget – Malmö FF

Mohamed Elyounoussi – Basel

Pål André Helland – Rosenborg

Markus Henriksen – Hull

Stefan Johansen – Fulham

Martin Linnes – Galatasaray

Ole Kristian Selnæs – St. Etienne

Spissar

Tarik Elyounoussi – Qarabagh

Joshua King – Bournemouth

Alexander Toft Søderlund – St. Etienne

Alexander Sørloth – Midtjylland