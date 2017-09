Sjåførar fekk åtvaringar

4. september 2017 kl. 08:24





To sjåførar fekk åtvaring for brot på køyre-og kviletidsreglane, eit køyretøy fekk bruksforbod som følgje av manglande sikring av last og eit køyretøy hadde skriftlege manglar. Det var resultat då Statens vegvesen kontrollerte både tungtransport og lette køyretøy i Etne sundag. Til saman vart 13 køyretøy kontrollerte og vegvesenet sumerar opp med at det trass i reaksjonane var mykje bra å sjå.