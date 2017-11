Bil mot scooter

1. november 2017 kl. 11:14





Ein personbil og ein scooter støytte saman i eit kryss i Dreganesvegen i Ølen cirka klokka 8.15 onsdag morgon. Hendinga skjedde like ved Etne og Vindafjord lensmannskontor.— Sjåføren av bilen skulle svinge til venstre i eit kryss, og var ikkje merksam på to-hjulingen som kom i mot. Me sprang over vegen og konstaterte raskt at det ikkje var nokon personskade. Det er oppretta sak, seier lensmann Ingvar Gjærde.