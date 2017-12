Jordras i Etne

Ras over E 134 i Stordalen

23. desember 2017 kl. 13:57





Operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det klokka 13.30 gjekk eit jordras over E 134 ved Stordalsvatnet aust for Etne. Vegvesenets Trafikksentral (TVS) har varsla entreprenør som er på veg til staden. Det er passering forbi rasstaden, melder politiet.