Halvparten av bilistane som vart kontrollert for fart i Etne onsdag fekk bøter. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN

16 av 32 fekk bøter

2. januar 2018 kl. 15:03





Utrykkingspolitiet og mannskap frå Etne og Vindafjord lensmannskontor gjennomførte ein fartskontroll ved Etne sentrum tysdag føremiddag. 32 biler vart kontrollert og heile 16 av sjåførane tråkka for hardt på gasspedalen og fekk forenkla førelegg for det.

Høgaste fart var 71 kilometer i timen i 50-sonen.

— Når halvparten av dei vi sjekkar held for høg fart, så er det naturligvis eit altfor høgt tal. Det bør ikkje kome som noko overrasking over at det er kontroller i området, og det kjem det også til vere i tida framover, seier lensmann Ingvar Gjærde.