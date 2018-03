Fire mista lappen

23. mars 2018 kl. 20:25





— Nedslåande resultat, er politiet sin konklusjon etter å avhalde fartskontroll på E134 i Rullestadtunnelen heilt austi Etne kommune fredag ettermiddag. Kontrollen resulterte i at heile 27 sjåførar blei tatt for brot på fartsgrensa, som i dette tilfelle er 80 km i timen. Blant dei mange som fekk ein dårleg start på påskeferien var fire sjåførar som måtte sjå at førarkortet blei inndrege. Tre av dei blei tatt i fart på 119 km/t, medan den fjerde blei målt til heile 122 km/t i tunnelen. I tillegg fekk 23 sjåførar forenkla førelegg, også dei fort brot på fartsgrensa, melder Sør-Vest politidistrikt.