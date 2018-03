Kirsten Hanssen dokumentert haloen som viste seg fram over Vats torsdag. FOTO: PRIVAT

Halo i Vindafjord

17. mars 2018 kl. 15:20





Barna i Skjold barnehage oppdaga noko uvanleg på himmelen då dei leikte ute sist torsdag. En stor ring rundt sola! — Det såg ut som det var regnbogefarger i ytterkanten av ringen. Det var flott å sjå på, og me måtte jo finne ut kva dette var, skriv assisterande styrar i barnehagen, Kirsten Hanssen, i ei melding til Grannar. På internett fann dei ut at det var ein såkalla halo, eit optisk fenomen som oppstår når sollyset blir brote gjennom iskrystallar i atmosfæren. På nettsida yr.no kan ein lese at fenomenet oppstår eit par gonger kvar veke i Europa, og blir difor sett på som eit ganske vanleg fenomen.