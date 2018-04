Bilete 2 av 2 - Vindafjord kommune vil at regionmuseet også skal ta over skulemuseet i Skjold. Det er ikkje avgjort enno.

Bilete 1 av 2 - Museum Sydvest AS tar over sju objekt pluss samlingane ved museet i Vikedal, men ikkje administrasjonsbygningen der museumsstyraren og samlingane er. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Nytt namn fell ikkje i smak

Vindafjord har ikkje sansen for det nye namnet Museum Sydvest AS, og vi heller at det skal heite Haugalandmuseet AS, nesten som før, i ei omorganisering der selskapet overtar nesten rubbel og bit av bygningar og samlingar.