Saman med ektefellen Jan Kvaløy tar Britt June Risvold Kvaløy over butikken i Kvaløy etter Imsland Handelslag som er under avvikling. Kunde Elin Hustveit er glad for at butikken får leve vidare, og butikkmedarbeidar Liv Norunn Bakkedal, med fartstid på 25 år, får tilbod om å vere med vidare. Foto: Jon Edvardsen