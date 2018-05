Lekkasje i plata hos AF Offshore Decom på Raunes førte til at ikkje alt vatnet gjekk gjennom reinseanlegget. Fishguard Miljø fastslår at membranen er tett i løpet av 2017. Enkelte fy-stoff bør under lupa, men generelt har utsleppa frå bedrifta ein god tilstand, er konklusjonen i årsrapporten. Arkivfoto: Jon Edvardsen